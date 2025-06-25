В Бишкеке пройдет показ мод к 100-летию женского предпринимательства

27 июня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева состоится масштабное культурно-деловое мероприятие под названием "Создавая будущее: 100 лет женского предпринимательства". Инициатором события выступает ОО "Женский Форум Курак", приурочив его к юбилею становления женского предпринимательства в Кыргызстане.

Вечер объединит моду, бизнес и креативные индустрии, собрав в Малахитовом зале более 200 участников - женщин-предпринимателей, дизайнеров, инвесторов, представителей госорганов и международных организаций, а также лидеров мнений в сфере культуры и моды.

Основные цели мероприятия:

продвижение женского предпринимательства и креативных индустрий;

поддержка женщин-дизайнеров и ремесленников;

популяризация кыргызских традиций в современном модном прочтении;

укрепление международного культурного и делового сотрудничества.

Программа включает:

Гала-показ мод, где свои коллекции представят ведущие дизайнеры Кыргызстана и Центральной Азии - Дильбар Ашимбаева, Татьяна Воротникова, Жумагуль Сариева, Перизат Тойчубекова, Залкар Аскарали, Айжан Фирсова, Анна Те и другие. Также выступят молодые дизайнеры, прошедшие программы менторской поддержки;

Выставка "100 лет женского движения - 100 историй успеха", рассказывающая о вкладе женщин в развитие общества;

Нетворкинг-платформа и B2B-встречи для установления деловых контактов.

Организатор события:

Общественное объединение "Женский Форум Курак", известное своими инициативами по развитию женского предпринимательства. За 12 лет работы организация обучила более 2000 женщин по всей стране и стала одним из авторов Государственной программы по поддержке женского бизнеса на 2022–2026 гг.

Мероприятие проходит при содействии Министерства экономики и коммерции КР, Министерства культуры и других партнёров.