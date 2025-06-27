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Угледобывающая компания "Беш-Арча" возместила ущерб государству

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- Светлана Лаптева
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Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провела проверку в отношении ОсОО "Беш-Арча", осуществляющего деятельность в Кадамжайском районе Баткенской области

В ходе проверки установлено, что ОсОО "Беш-Арча" в период с 2023 года по май 2025 года использовало 10 499 м³ поверхностных вод для производственных нужд, однако не производило установленные законом платежи в государственный бюджет.

Следует отметить, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики №222 от 18 октября 2021 года, которым утверждены правила определения и взимания сбора за использование поверхностных вод, для юридических лиц, осуществляющих забор воды из водных объектов, расположенных выше 2700 метров над уровнем моря (в том числе в сфере недропользования), установлен сбор в размере 100 сомов за каждый кубический метр воды.

По итогам проверки в отношении ОсОО "Беш-Арча", занимающегося угледобычей, был предъявлен иск на сумму 1 049 900 сомов. Указанная сумма была полностью взыскана в пользу государства. Кроме того, юридическому лицу были даны разъяснения о необходимости строгого соблюдения требований водного и земельного законодательства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/447436
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