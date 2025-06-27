КР предложила создать единую электронную агроплатформу тюркских государств

На IV заседании министров сельского хозяйства стран-членов Организации тюркских государств, которое проходит в Иссык-Куле, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакыт Торобаев заявил, что Кыргызстан высоко ценит сотрудничество в рамках ОТГ, и представил ряд ключевых инициатив.

Среди них - инициатива по созданию Единой электронной агроплатформы тюркских государств, которая позволит фермерам и аграрным компаниям стран-членов легче выходить на рынки друг друга, упростит торговлю, сократит логистические и таможенные барьеры.

Это, в свою очередь, повысит прозрачность поставок сельхозпродукции, увеличит экспорт и обеспечит рост торгово-экономической активности в регионе.

Второй важной инициативой стало предложение о создании Совместной программы по устойчивому управлению водными ресурсами. Программа нацелена на обмен практиками эффективного орошения, внедрение водосберегающих технологий, защиту источников пресной воды. Это направление рассматривается как стратегический элемент обеспечения продовольственной и экологической безопасности.

Также была предложена инициатива по созданию рабочей группы по агроинновациям и цифровизации с запуском программы "Умное сельское хозяйство". Она предусматривает внедрение современных технологий - точного земледелия, использования дронов, спутникового мониторинга - для повышения урожайности и снижения затрат. Переход к автоматизированным системам управления и использованию искусственного интеллекта позволит обеспечить устойчивость и эффективность аграрного производства.

Кроме того, Кыргызстан предложил создать Совместный научно-образовательный центр тюркских государств в аграрной сфере. Центр будет заниматься подготовкой молодых специалистов, проведением аграрных исследований и адаптацией современных агротехнологий.

В завершение своего выступления Бакыт Торобаев подчеркнул важность обмена знаниями между вузами, научно-исследовательскими институтами и фермерскими хозяйствами стран-членов ОТГ, отметив, что такое взаимодействие играет ключевую роль в устойчивом развитии сельского хозяйства.