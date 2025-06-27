На строительство водохранилища Тугол-Суу выделено 13,34 млн долларов

На строительство сезонного водохранилища Тугол-Суу в Жумгальском районе выделено 13,34 млн долларов США (1200,6 млн сомов), сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Строительные работы выполнены на 58%. Оно будет сдано в эксплуатацию к концу 2025 года. В результате будет улучшено водоснабжение 3208 гектаров и освоят 1602 гектара новых земель. Общая стоимость строительства водохранилища "Шамши" в Кочкорском районе составляет 16,07 млн долларов США. Строительные работы выполнены на 70%. Оно тоже будет сдано в эксплуатацию к концу 2025 года. В результате будет улучшено водоснабжение 1086 гектаров поливных площадей и освоят 1704 гектара новых земель.

Общая стоимость строительства самотечного канала Куланак в Нарынском районе составляет 412 млн сомов. В настоящее время выполнено 36% его строительства.

Он будет введен в эксплуатацию к концу 2026 года, что позволит улучшить водоснабжение 4435 га поливной площади.

Также в рамках строительства водохранилищ и модернизации водохозяйственных объектов на 2024-2035 годы в состав БДР Терек-Сай из Ак-Талинского района, канала Ак-Чий, БДР Ичке-Ташрабат из Ат-Башинского района и канала Омуко заключены договоры на сумму 37,3 млн сомов и ведется разработка проектно-сметной документации.

В 2024 году водные хозяйства Нарынской области пополнились 15 новыми единицами техники на сумму 131,37 млн сомов. 8 экскаваторов, 3 бетоносмесителя, 1 фронтальный погрузчик, 1 кран-манипулятор, 2 грузовых автомобиля.