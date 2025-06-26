Нарынская и Иссык-Кульская области станут "органическими" к 2029 году

К 2029 году произойдет полный перевод Иссык-Кульской и Нарынской областей на органическое сельское хозяйство. В соответствии с тем, что в 2025 году Кабинет министров КР принял программу "Органика 2025–2029", которая направлена на увеличение объемов органических сельскохозяйственных угодий до 200 тыс. га. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на 4-м заседании министров сельского хозяйства Организации тюркоязычных государств на Иссык-Куле.

"Считаю, что эти мероприятия будут в полной мере отвечать аграрной политике Организации тюркоязычных государств, развивать органическое сельское хозяйство, способствовать развитию сельскохозяйственной концепции не в рамках одной страны, а на региональном уровне.

Кыргызская сельхозпродукция является экологически чистой, так как производится в благоприятных агроклиматических условиях, на горных пастбищах, орошаемых чистыми ледниковыми водами, на плодородных землях", - отметил Бакыт Торобаев.

Стоит отметить, что 4-заседание министров сельского хозяйства Организации тюркоязычных государств проходит в селе Бостери Иссык-Кульской области, в нем принимают участие делегации во главе с министрами сельского хозяйства Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции и Венгрии.