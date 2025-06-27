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Бакыт Торобаев: сельское хозяйство дает 9% ВВП Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Сельское хозяйство приоритетная отраслью экономики Кыргызской Республики. Оно дает около 9 % ВВП, в нем занято 28 процентов населения страны, и оно играет важную роль в продовольственной безопасности страны. Об этом заявил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на 4-м заседании министров сельского хозяйства Организации тюркских государств на Иссык-Куле.

"Наша экспортная продукция включает в себя не только картофель, капусту, лук, морковь, но бахчевые, фрукты и овощи, которые выращиваются в достаточных объемах и имеют полный экспортный потенциал! Кроме того, Кыргызстан полностью готов экспортировать мясомолочную продукцию не только в соседние страны, но и в Азербайджан, Турцию и Венгрию!" - добавил Торобаев.

Стоит отметить, что 4- заседание министров сельского хозяйства Организации тюркоязычных государств проходило в селе Бостери Иссык-Кульской области, в нем принимают участие делегации во главе с министрами сельского хозяйства Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции и Венгрии.


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URL: https://www.vb.kg/447445
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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