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В Нарынской области искусственным путем осеменено 775 голов КРС

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- Светлана Лаптева
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В Нарынской области искусственным путем осеменено 775 голов крупного рогатого скота. Этот показатель на 291 голову больше по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года. Всего в области функционирует 34 пункта искусственного осеменения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

С целью расширения и популяризации искусственного осеменения в регионах страны в мае 2025 года в городе Нарын прошло мероприятие "Распространение и развитие искусственного осеменения в животноводстве".

Благодаря искусственному осеменению ведется увеличение численности породистого скота и повышение качества поголовья, что ежегодно развивается. Питательность породистого скота зависит от направления выбранной породы. Например, если осеменять коров молочного или мясного направления, продуктивность скота повышается именно в этом направлении. В итоге, молочная и мясная продуктивность значительно выше, чем у простых пород, что положительно сказывается на доходах фермеров.

Поскольку породистый скот потребляет корма так же экономно, как и простой скот, но при этом затраты ниже, у фермеров увеличивается источник дохода.


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URL: https://www.vb.kg/447446
Теги:
Нарынская область, животные
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