Без Средней Азии победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна

Так сказал на презентации книги "Победили вместе. Советская Средняя Азия в годы Великой Отечественной войны" один из её авторов - историк Дмитрий Верхотуров. И спорить с этим бессмысленно: Средняя (нынешняя Центральная) Азия внесла весомый вклад в общую победу. Тем нелепее предпринимаемые в последние годы попытки внушить народам региона, что это была "не их" война.

Книга и посвящена, кроме истории участия народов Средней Азии в Великой Отечественной войне, проблеме фальсификации истории региона. Предназначена она для специалистов и студентов – историков, политологов, а также для широкого круга "рядовых" читателей. Авторский коллектив – Лаила Ахметова (доктор исторических наук, профессор кафедры ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации КазНУ им. Аль-Фараби); Дмитрий Верхотуров (автор более тридцати исторических исследований); Александр Горохов (историк, писатель, журналист, политический аналитик, эксперт Евразийского аналитического клуба); Никита Мендкович (историк и политолог, глава Евразийского аналитического клуба); Юрий Рубцов (доктор исторических наук, профессор, член научного совета Российского военно-исторического общества); Алексей Чичкин (политический обозреватель, кандидат экономических наук).

Ценно издание ещё и тем, что в нём не замалчивается никакая историческая правда. Ни героическая, ни неприглядная.

Для военного историка Юрия Рубцова идея прославления великого подвига, идея победы как совместного действия многонационального советского народа очень близка. На презентации книги он говорил о том, что ушло уже, к сожалению, фронтовое поколение, помнящее, что и как на самом деле было, и вместе с этим значительно изменилась атмосфера в обществе.

- Наш общий вклад в победу и сама победа подвергаются либо откровенному покушению, либо ползучей эрозии. Авторы не обошли эти вопросы, но сделали это умно, деликатно, не задирая кого-то, не пытаясь вызвать какой-то ажиотаж, ненужную дискуссию. Хотелось бы, чтобы с книгой познакомилось как можно больше людей – не только наших единомышленников, но, может быть, и наших оппонентов.

- Я считаю, что сейчас мы сталкиваемся с валом исторических манипуляций и фальсификаций на постсоветском пространстве, - продолжил Никита Мендкович. – Эта проблема существует и в России, но в Средней Азии и Закавказье вопросы истории превращаются в вопросы политического манипулирования, когда всё наше прошлое, включая победу в Великой Отечественной войне, пытаются представить как некий непрекращающийся кошмар. Людей заставляют ощущать себя не победителями, а некими вечными объектами исторических изменений, жертв голода, мифических репрессий.

Это имеет крайне негативные последствия. Людей заставляют терпеть и те проблемы, с которыми сейчас сталкивается Центральная Азия (коррупция, падение уровня жизни). "Ваши деды не смогли, и вы тоже не сможете".

В одной из своих статей в этом сборнике я написал о проблеме реабилитации так называемого Туркестанского легиона. Его идеолог Мустафа Шокай сейчас не только реабилитирован в Казахстане, но воспринимается как герой. В Узбекистане под лозунгами реабилитации невинно репрессированных идёт реабилитация врагов народа, сторонников фашистов, которые предавали свою родину. Идёт реабилитация тех же самых басмачей – говоря современным языком, бандитов и террористов, которые получали финансирование от иностранных разведок. Это очень опасная тенденция.

Поэтому сейчас мы стали работать с тематикой Великой Отечественной войны, чтобы донести правду до простых людей. До научного сообщества, до лиц, принимающих политические решения. И я уверен, мы победим, потому что наши деды победили.

Историк Дмитрий Верхотуров остановился на неизмеримом вкладе нынешнего Центральноазиатского региона в разгром гитлеровской Германии. Говорил о выращиваемом в Средней Азии хлопке как сырье для производства пороха и одновременно сырье для производства тканей для обмундирования. О том, что в самый трудный момент кыргызский Хайдаркан дал ртуть, а значит – капсули в патронах и взрывателях, то, что вообще позволяет вести боевые действия.

- Мы сейчас пожинаем плоды очень долгого замалчивания и засекречивания этой темы. Только в 2016 году нам стала наконец известна точная цифра добычи и производства таких металлов в Средней Азии во время Великой Отечественной войны. Секретничание закрывает именно те аргументы, которые наиболее понятны для всех этих реабилитаторов.

В экономической истории войны был негативный момент. Это торопливая, нерасчётливая мобилизация людей и техники, которая подкосила хлопковое хозяйство. То есть мы сами истощили собственные ресурсы… Это нам нужно признать для того, чтобы наша позиция была абсолютно безупречной. Чтобы нас не могли поймать за язык на замалчивании тех или иных сторон.

Александр Горохов, говоря о фальсификации истории, акцент сделал на модной теме голодомора (якобы преднамеренного уморения голодом различных национальностей).

- Это общий момент в деятельности всех наших нынешних и бывших украинских партнёров. Попытки объявления голодомора наблюдаются в самых разных странах. Наиболее яркий пример – Казахстан, но есть упоминания об этом и в Кыргызстане. Данная тематика родилась в небезызвестном министерстве пропаганды Третьего Рейха. Потом последователи украинских националистов и гитлеровских нацистов увеличивали цифру якобы погибших от голодомора украинцев. Дошло до смешного: один из так называемых украинских историков указал, что жертвами голода в 1932-33 гг. стали больше 53 миллионов этнических украинцев. Притом, что всего в Советском Союзе на тот момент насчитывалось чуть больше 31 миллиона этнических украинцев.

Нашлись исследователи, которые указали, что не менее трёх миллионов этнических казахов погибло во время голода 1930-х годов. Притом, что во всём Советском Союзе на тот момент проживало 3 миллиона 960 тысяч этнических казахов. Около миллиона этих людей просто переехали с территории Казахстана – как в соседние республики, так и за границу. Многие из них так и не вернулись, возвращались в более поздние времена… Причины смерти этих так называемых жертв голодомора, пишет исследователь Владимир Корнилов, – острое алкогольное опьянение, задавлен автобусом, алкогольная депрессия, убит молнией, упал с лестницы…

Доказано, что жертвами голода были не только и не столько украинцы и казахи. От голода и недоедания умирали и представители других национальностей. Голод не выбирал людей по национальности. И местные власти всемерно предпринимали попытки обеспечить голодающих продуктами. Но было и много злоупотреблений, свидетельство чему – возбуждение нескольких сотен уголовных дел против руководителей разных уровней.

Фальсификации касаются не только голодомора, но и, например, того, какие народы и как участвовали в Великой Отечественной войне.

Блогер из Кыргызстана Нур Исмаил:

- Много лет назад Фонд Сороса финансировал печать учебников, которые, естественно, ничего хорошего не могли сказать про СССР. В учебниках говорится о российской империалистической и колонизаторской политике. Но я убедился, что молодые парни и девушки всё-таки начинают понимать, что школьная программа, которую им давали, - что-то с ней не так.

В России, насколько я знаю, звучат голоса о необходимости создания единого учебника истории. Он нужен не только внутри России. Полушутка: хорошо бы всех, кто называет себя историком, собрать в одном помещении, запереть, снабжать всем необходимым и не выпускать, пока они не создадут единый учебник. Который будет признан всеми. Пока такого учебника нет, история будет фальсифицироваться и каждый, считающий себя историком, будет преподносить её в том ключе, в котором ему выгодно…

Единый учебник истории ещё не создан. Пока у всех, кто интересуется историей – не выдуманной, а подлинной, документальной, есть возможность черпать сведения из сборника статей, написанных очень сильной командой авторов, которые по-настоящему "в теме".

Организатор мероприятия Ольга Сухаревская выразила надежду, что презентуемый сборник станет первым шагом на пути по восстановлению исторической правды:

- Пропаганда наших противников очень системна и всеобъемлюща. Поэтому, говоря о Великой Отечественной войне, мы не можем обойти ни вопросы голода, ни международную повестку… Во взаимоотношениях народов бывшего СССР нет победителей и проигравших. Наше евразийское взаимодействие – это синергия всех народов. Безусловно, история человечества такова, что в ней бывают и войны, и восстания, и конфликты. Но в целом все народы, которые вписались в евразийский проект, - все выиграли и сильно обогатили друг друга.