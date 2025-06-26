Бывший мэр Токмока отправлен в СИЗО после совещания с Ташиевым

Решением Октябрьского районного суда бывший мэр Токмока Максат Нусувалиев, двое его подчинённых, а также руководитель подрядной организации водворены в следственный изолятор ГКНБ сроком на два месяца.

Напомним, задержание произошло 24 июня прямо в зале мэрии, во время совещания, которое проводил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Поводом для визита главы силового ведомства стали жалобы жителей 1-го и 3-го микрорайонов города. Люди обратились к властям с просьбой разобраться, почему затягивается строительство парка и капитальный ремонт спортшколы.

Ташиев выехал на место, осмотрел объекты и, не дожидаясь длительных разбирательств, инициировал экстренное совещание. Именно там и было принято решение о задержании троих человек - под пристальным вниманием не только силовиков, но и общественности.