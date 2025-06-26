ГКНБ задержан капитан спецназа МВД

ГКНБ КР оперативно отреагировало на факт распространения в интернете видеозаписи, на которой зафиксировано применение насилия мужчиной в отношении женщины, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что противоправные действия совершены капитаном милиции Р.О.Б., сотрудником ПСН МВД КР. Согласно заявлению гражданки Н.к.Н., 17 мая 2025 года в районе ГЭС-5 Р.О.Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ей удар по лицу.

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК КР и в результате совместных действий с ОВР по городу Бишкек СВР МВД КР Р.О.Б. задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Дополнительно установлено, что в отношении него ранее возбуждено ещё одно уголовное дело - по факту избиения медицинского работника в июне 2024 года.

Оба случая вызвали широкий общественный резонанс. ГКНБ КР продолжает следственные действия.