Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Минск

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 26 июня, с рабочим визитом прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в IV Евразийском экономическом форуме.

Как сообщили в пресс-службе президента, борт главы государства приземлился в национальном аэропорту г. Минск.

Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич и другие официальные лица.

На флагштоках аэропорта вывешены флаги государств-участников очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.