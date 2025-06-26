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Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Минск

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 26 июня, с рабочим визитом прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в IV Евразийском экономическом форуме.

Как сообщили в пресс-службе президента, борт главы государства приземлился в национальном аэропорту г. Минск.

Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич и другие официальные лица.

На флагштоках аэропорта вывешены флаги государств-участников очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.


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URL: https://www.vb.kg/447458
Теги:
Беларусь, визит, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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