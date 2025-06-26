Завершено строительство международной трассы Тюп–Кеген

Строительство международной дороги Тюп–Кеген завершено и готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом одному из телеканалов сообщил инженер проекта Султан Сарыбагышев.
По его словам, дорога расположена на северо-востоке Иссык-Кульской области и ведет к джайлоо Каркыра. Новый маршрут создает благоприятные условия для развития международного транспортного сообщения и туризма.
"Общая протяжённость трассы составляет 37 километров. Проект также предусматривает ремонт внутрипоселковых дорог и строительство участка в 13 километров до Сары-Джаза", - отметил Сарыбагышев.
Он добавил, что на сегодняшний день нанесены дорожные разметки, установлено освещение, и дорога полностью готова к сдаче в эксплуатацию.
Источник: Кабар