Завершено строительство международной трассы Тюп–Кеген

Строительство международной дороги Тюп–Кеген завершено и готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом одному из телеканалов сообщил инженер проекта Султан Сарыбагышев.

По его словам, дорога расположена на северо-востоке Иссык-Кульской области и ведет к джайлоо Каркыра. Новый маршрут создает благоприятные условия для развития международного транспортного сообщения и туризма.

"Общая протяжённость трассы составляет 37 километров. Проект также предусматривает ремонт внутрипоселковых дорог и строительство участка в 13 километров до Сары-Джаза", - отметил Сарыбагышев.

Он добавил, что на сегодняшний день нанесены дорожные разметки, установлено освещение, и дорога полностью готова к сдаче в эксплуатацию.

Источник: Кабар