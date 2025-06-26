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Завершено строительство международной трассы Тюп–Кеген

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Строительство международной дороги Тюп–Кеген завершено и готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом одному из телеканалов сообщил инженер проекта Султан Сарыбагышев.

По его словам, дорога расположена на северо-востоке Иссык-Кульской области и ведет к джайлоо Каркыра. Новый маршрут создает благоприятные условия для развития международного транспортного сообщения и туризма.

"Общая протяжённость трассы составляет 37 километров. Проект также предусматривает ремонт внутрипоселковых дорог и строительство участка в 13 километров до Сары-Джаза", - отметил Сарыбагышев.

Он добавил, что на сегодняшний день нанесены дорожные разметки, установлено освещение, и дорога полностью готова к сдаче в эксплуатацию.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/447460
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область
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