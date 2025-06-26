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Эксперт: Почему КР при богатых запасах нефти зависит от импорта топлива?

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков задается вопросом, почему Кыргызстан при богатых запасах нети и газа продолжает оставаться зависимым от импорта топлива:

"Недавно состоялось широкое обсуждение деятельности предприятия "Кыргызнефтегаз" за 2024 год, а также актуальных задач на 2025 год. По итогам обсуждения был подготовлен протокол с соответствующими предложениями, направленный председателю Кабинета министров Адылбеку Касымалиеву. В документе отражены нерешённые вопросы и даны рекомендации по их устранению.

Если говорить о деятельности "Кыргызнефтегаза", то в 2024 году предприятие добыло 177 тысяч тонн нефти и 28 миллионов кубометров газа. Хотя показатели немного не дотянули до плановых значений, результат можно считать удовлетворительным. Чистая прибыль компании составила 2,9 миллиарда сомов, из которых 618 миллионов были перечислены в бюджет в виде дивидендов, а это значительный вклад.

По данным Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики (ГКЗ), объёмы подтверждённых запасов нефти на сегодня оцениваются в 89,8 миллиона тонн, а газа - в 5,8 миллиарда кубометров. Это представляет собой серьёзный потенциал. Если удастся привлечь инвестиции и эффективно освоить месторождения, страна сможет обеспечить себя собственным сырьём и нефтепродуктами.

Общая площадь, на которой расположены месторождения нефти и газа, составляет около 22,3 тысячи квадратных километров. Из них 5 тысяч приходится на Ферганскую долину, где уже ведётся активная добыча.

Первые сведения о наличии нефти на территории Кыргызстана датируются 1806 годом. Промышленная добыча началась в 1901 году. Во времена Советского Союза велись масштабные геологоразведочные работы, в результате которых на сегодняшний день на территории страны выявлено 10 крупных впадин, в которых, по оценкам, содержится от 765 миллионов до 1 миллиарда 365 миллионов тонн нефти.

Распределение запасов следующее: во Ферганской долине - 245–260 миллионов тонн, в восточной части Чуйской области - 120–180 миллионов тонн, в Иссык-Кульской котловине - 90–180 миллионов тонн. Нефть также обнаружена в других котловинах - Ак-Сайской, Арпинской, Таласской, Жумгальской и других. Общий объём запасов нефти оценивается до 1,36 миллиарда тонн. Потенциал страны по условному топливу составляет 2,1 миллиарда тонн - внушительный объём для Кыргызстана.

В настоящее время ежегодная потребность страны в нефтепродуктах составляет около 1,6 миллиона тонн. Если будет освоено хотя бы 50% запасов, Кыргызстан сможет обеспечивать себя топливом на сотни лет вперед. Однако одной из ключевых проблем остается отсутствие перерабатывающих мощностей: в связи с этим сырьевая нефть и нефтепродукты продолжают ввозиться из России и Казахстана.

Нефтеперерабатывающий завод "Кыргыз Петролеум" в Джалал-Абадской области ведёт модернизацию и в будущем сможет выпускать бензин и моторные масла, соответствующие евростандартам.

На территории страны насчитывается более 2400 нефтяных и газовых скважин. Около 900 из них находятся в собственности "Кыргызнефтегаза", около 200 принадлежат другим компаниям. Имеются также скважины, ранее принадлежавшие Узбекистану и Таджикистану. В настоящее время прорабатывается вопрос о возврате 192 объектов со стороны Узбекистана. Кыргызстану уже переданы 13 скважин от Таджикистана.

Необходимо продолжить работу по полной инвентаризации и анализу всех скважин: где они расположены, в каком они состоянии, какой потенциал имеют. В этом направлении предстоит большая работа.

"Кыргызнефтегаз" в целом демонстрирует устойчивую и стабильную деятельность. В последнее время компания получила дополнительно 5 новых лицензий. Всего в стране выдано более 50 лицензий на разработку нефти и газа, из которых лишь 14 находятся у "Кыргызнефтегаза", остальные - у частных компаний. Этот вопрос также требует отдельного внимания и обсуждения.

На сегодняшний день "Кыргызнефтегаз" представляет собой основу нефтегазовой отрасли страны и заслуживает государственной поддержки.

Компания должна играть ключевую роль в формировании государственной политики и инвестиционных программ в сфере нефти и газа, взаимодействовать с другими лицензиатами, контролировать их деятельность и определять перспективы дальнейшего развития отрасли.

Для дальнейшего роста необходимо предоставить "Кыргызнефтегазу" дополнительную финансовую поддержку. Освоение новых и действующих скважин позволит значительно сократить зависимость от импорта нефтепродуктов и обеспечить внутренний рынок.

На недавнем круглом столе в обсуждении принял участие опытный специалист, ранее возглавлявший предприятие, Апаз Жумагулович, который озвучил ряд ценных предложений и идей. Все предложения были систематизированы и направлены президенту Садыр Нургожоевичу Жапарову и председателю Кабинета министров Адылбеку Касымалиеву.

Необходимо преобразовать "Кыргызнефтегаз" в единый координирующий орган, реализующий государственную политику в сфере нефти и газа. Все остальные компании должны работать под его руководством и в тесной координации.

Эти предложения направлены на формирование единой стратегии развития отрасли. Если "Кыргызнефтегаз" разработает чёткую стратегическую программу и успешно реализует её, это создаст основу для устойчивого развития всей нефтегазовой отрасли Кыргызстана.

Поэтому необходимо активно продвигать это направление и выстраивать эффективное сотрудничество", - заявил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/447461
Теги:
газ, нефть, Кыргызстан, Дуйшенбек Камчыбеков
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