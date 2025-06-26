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ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ноокатского райсуда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлен факт "злоупотребления должностным положением", а также "вынесения неправосудного приговора или иного судебного акта" со стороны судьи Ноокатского района Ошской области А.Г.А., сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что Ноокатским РОВД был задержан Н.И. при реализации наркотических веществ (гашиша) весом 707 гр. По месту жительства у Н.И. при обыске также было обнаружено наркотическое вещество весом (гашиша), общий вес которого составил 2,7 кг. При обыске у Н.И. были обнаружены наркотики в расфасованном виде и с электронными весами, что свидетельствует о намерении их сбыта.

Однако судья А.Г.А. при вынесении судебного решения переквалифицировала статью 282 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта) на статью 283 УК КР (незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта).

Несмотря на достаточные доказательства в уголовном деле, судья заведомо неправосудно вынесла судебный акт и применила в отношении подсудимого пробационный надзор с изменением меры пресечения на домашний арест.

Вместе с тем, обвиняемый Н.И., воспользовавшись благоприятными условиями для побега, пересек государственную границу и скрылся в неизвестном направлении.

13 июня 2025 года Совет судей Кыргызской Республики дал согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи А.Г.А..

21 июня 2025 года по результатам проведенных следственных действий


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URL: https://www.vb.kg/447465
Теги:
ГКНБ, судья, Кыргызстан, уголовное дело
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