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Молодые фермеры при поддержки ФАО возрождают виноградные сады в Баткене

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- Светлана Лаптева
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В Баткенской области Кыргызстана при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наци (ФАО) возвращают в использование заброшенные земли. Одним из ярких примеров стала инициатива группы молодых фермеров из села Чон-Талаа. Энтузиасты начали выращивать виноград и абрикосы на участке, который долгие годы оставался заброшенным и не использовался по назначению.

Новая жизнь на заброшенных территориях

История этого поля на окраине села Чон-Талаа в буквальном смысле уходит корнями в советское прошлое, когда здесь располагались виноградники большого завода по производству вина и коньячного спирта. Однако после распада СССР инфраструктура пришла в упадок, ирригационные системы разрушились, и плодородные земли превратились в пустоши. Отсутствие воды делало их непригодными для сельского хозяйства, пока группа энтузиастов во главе с 35-летним фермером Медербеком Мирзаевым не решила возродить традиции виноградарства.

В рамках проекта ФАО, который помогает сельским женщинам и фермерам адаптироваться к изменению климата три семьи получили саженцы столовых сортов винограда ("Победа", "Октябрьский", "Дамские пальчики") и абрикосов, а также материалы для ограждения территории. Это позволило защитить посадки от выпаса скота и начать освоение земли, которая десятилетиями простаивала.

Такой подход не только улучшает продовольственную безопасность и доходы семей, но и способствует рациональному использованию природных ресурсов, помогает противостоять климатическим рискам и обеспечивает устойчивое восстановление деградированных земель.

"Раньше здесь ничего не росло, потому что не было воды", – рассказывает Медербек Мирзаев. "Но мы пробурили скважину, наладили полив и теперь земля снова плодоносит".

Планы и перспективы

Виноградные лозы были высажены на площади в два гектара и уже в ближайшем будущем фермеры надеются получить первый урожай. С каждого гектара они планируют собирать от 10 до 15 тонн винограда.

Сорта винограда, которые они выбрали по совету агрономов ФАО считаются столовыми, то есть предназначены в основном для употребления в свежем виде. "Дамские пальчики" также используются для приготовления изюма, соков и джема. Его фермеры будут поставлять на перерабатывающий завод, что не только принесет доход семьям участников проекта, но и создаст новые рабочие места в регионе.

Успех этой инициативы вдохновил и других жителей области. Многие теперь задумываются о том, чтобы использовать заброшенные земли для выращивания фруктов и ягод, особенно с учетом растущего спроса на экологически чистую продукцию.

"Сначала соседи сомневались, что у нас что-то получится", – признается Медербек. "Но саженцы дали побеги, даже самые скептически настроенные стали интересоваться нашим опытом. Сейчас к нам часто приходят за советом другие фермеры".

Проект "Активные женские организации гражданского общества в Кыргызстане снижают риски, связанные с климатом, на региональном и национальном уровнях, способствуя устойчивому миру" реализуется ФАО совместно с структурой "ООН-женщины" и Фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" при финансовой поддержке Фонда миростроительства Генерального секретаря ООН.

Его цель не только повысить доходы сельских жителей, но и укрепить стабильность в регионе через развитие сельского хозяйства и адаптацию к климатическим изменениям.

История Медербека Мирзаева и его команды показывает, что даже на самых сложных землях можно добиться успеха, если есть поддержка, упорство и вера в будущее. Возрождение виноградных садов в Чон-Талаа – это не просто сельскохозяйственный проект, а шаг к устойчивому развитию всего региона.


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URL: https://www.vb.kg/447471
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан
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