В Бостерях прошел 4-ый Тюркский бизнес-агрофорум

В селе Бостери Иссык-Кульской области состоялся IV Тюркский бизнес-агрофорум. Форум объединил на одной площадке представителей правительств, предпринимателей и специалистов агропромышленного сектора тюркоязычных стран.

На официальном открытии форума с приветственной речью выступили заместитель Председателя Кабинета Министров -министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев , министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов, заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Кахрамон Юлдашев, заместитель Генерального секретаря Организации тюркских государств Мерей Мукажан и Генеральный секретарь Тюркской торгово-промышленной палаты Адем Кул.

В рамках форума прошли две основные панельные сессии:

Первая панельная сессия - "Производство и торговля сельскохозяйственной продукцией: от барьеров к бизнесу" - была посвящена вопросам сотрудничества в сельхозпроизводстве, экспорту и инновационным подходам. Обсуждались темы переработки продукции, производства травяных чаёв, кооперативных отношений и перспектив взаимной торговли в рамках Организации тюркских государств.

В ходе форума было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и компанией "Умвелд".

Вторая панельная сессия - "Развитие племенного животноводства и сохранение генетического наследия" - включала презентации специалистов по аграрной биотехнологии, селекции и сохранению уникальных пород животных. Особый интерес вызвали данные о породах овец "Ала-Тоо" и "Арашан", а также о кыргызских белых яка́х.

Кроме того, участники обсудили вопросы управления водными ресурсами в тюркском мире и их значимость для сельского хозяйства.

Мероприятие способствовало обмену опытом, укреплению деловых связей и продвижению аграрного сотрудничества в тюркском пространстве.