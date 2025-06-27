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Женщины Кыргызстана и Таджикистана укрепляют мир в приграничных районах

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- Нина Ничипорова
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В Баткене по инициативе Конгресса женщин Кыргызстана прошла встреча женщин приграничных городов Раззаков и Худжанд.

Женщины продолжают укреплять дружбу, согласие и единство между двумя странами после исторической встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиеева, которые вместе отметили Нооруз в таджикском Худжанде.

И, судя по тому, с каким искренним радушием и гостеприимством кыргызстанки встречали таджикских подруг, которые также эмоционально и тепло отреагировали на такой прием, можно однозначно сказать, что только при участии женщин возможно достижение благополучного мира и процветания на этой многострадальной земле. Таким мнением поделилась в интервью с vb.kg президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.

Замира Акбагышевна, в чем была необходимость такой встречи?

- Герой Кыргызстана, видный государственный деятель Исхак Раззаков сказал, что Кыргызстан начинается с Баткена. Замечательные слова и очень верно подмечено, с границы начинается страна. Будет спокойно и тихо на границе, значит, будет стабильность и благополучие в государстве. Как убеждает исторический опыт, женщины могут сделать многое для улучшения мира, во все времена женская сила строила, преображала, превращала разрозненные идеи в реальные дела. Считаю, что настало время в полной мере задействовать этот мощный ресурс – способность женщин к мирному диалогу в интересах укрепления отношений между нашими странами и, в частности, между двумя приграничными регионами. И эта встреча – один из шагов к достижению этой цели.

И не могу в подтверждение этих слов не сказать, что хранителем очага испокон веков являлась женщина. Она знает, как наладить все процессы, чтобы очаг служил семье. В данном случае я говорю о наших странах и, в частности, и жителях приграничных районов. Кому, как не нам, женщинам обеих стран, поддерживать мирный очаг в каждом из наших домов. Такого же мнения придерживаются и мои таджикские подруги. Но женщины - не только хранительницы очага и традиций, а, как я уже сказала, движущая сила прогресса и добрососедства.

Каковы практические результаты встречи представительниц двух стран?

- Это была первая наша встреча после подписания президентами обеих стран соглашения о границе. Конгресс женщин инициировал эту встречу, чтобы обменяться мнениями по разным вопросам, лучше понять друг друга, найти общие подходы, позиции, договориться о координации действий.

Мы обсудили совместное сотрудничество в разных областях, наметили план действий, о котором уже знают руководители приграничных областей. Мы решили развивать приграничную торговлю в этом регионе, а потому уже начали изучать спрос и предложения с обеих сторон, какие товары мы можем поставлять друг другу. Даже обговаривали возможность создания совместного предприятия. А почему и нет?

Осенью планируется провести форум женщин Баткенской и Согдийской областей. А наш конгресс уже начал подготовку к пятому международному женскому бизнес-форуму "Вековые традиции прикладного искусства тюркского мира" с участием женщин из стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана. Эта встреча придала нам уверенности и оптимизма для совместного сотрудничества.

Не могу не отметить, что через призму нашей, образно говоря, женской народной дипломатии укрепляются и контакты между руководителями муниципального и регионального уровней, парламентариями, предпринимателями и общественными деятелями Кыргызстана и Таджикистана.

И, конечно, когда встречаются женщины, то речь заходит о семье, о воспитании детей. Нашим странам, на мой взгляд, не грозит отрицание истинной ценности женщины, материнства и традиционной семьи. Но с детьми нам надо работать постоянно, чтобы донести до подрастающего поколения традиции, смысл и принципы, формирующие отношение народов друг к другу, а значит – к их совместному будущему. Страны Центральной Азии и Китая, как сказал на недавнем саммите "Китай-Центральная Азия" председатель КНР Си Цзиньпин, вступают в новую эру – сообщества единой судьбы. А нашим странам-соседям и вовсе ниспослано свыше жить рядом, здесь наши дома, здесь наша земля.

Судя по снимкам, гости познакомились с достопримечательностями города Раззаков?

- Конечно, они возложили цветы к памятнику Героя Кыргызстана, государственного деятеля Исхака Раззакова, внесшего огромный вклад в становлении Кыргызстана, побывали в Мемориальном доме-музее, ознакомились с уникальными фотоматериалами, архивными материалами, связанными с историей Кыргызстана, крупными проектами, которые были реализованы во время правления Раззакова, увидели его дневник.

Позже состоялся большой концерт в честь гостей, выставка изделий местных мастеров прикладного искусства и швей, которые показали свои красивые изделия, устроив целое дефиле, правда, без профессиональных манекенщиц, наряды демонстрировали местные жительницы. И это было так непринужденно, искренне, по-доброму.

Мы сами и наши таджикские подруги убедились, что только в диалоге друг с другом, с нашими президентами, только в содружестве, в согласии и в созидании мы можем многого достичь.


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URL: https://www.vb.kg/447477
Теги:
граница, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан, Жениш Раззаков, женщины
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