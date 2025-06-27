Кубок Кыргызстана: четвертьфиналы пройдут 28 и 29 июня

В эти выходные состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Кыргызстана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба КПФЛ.
Согласно регламенту турнира, стадии 1/4 финала состоят из одного матча. В борьбе за выход в полуфинал сыграют восемь клубов - по два матча в каждой зоне: "Север" и "Юг".
Расписание матчей 1/4 финала Кубка Кыргызстана-2025:
28 июня (пятница):
Бишкек Сити – Талант
г. Бишкек, стадион НАФ КФС, 20:00
Мурас Юнайтед – Озгон
г. Джалал-Абад, стадион "Курманбек", 20:00
29 июня (суббота):
Алга – Дордой
г. Бишкек, стадион "Алга", 20:00
Алай – ОшМУ
г. Ош, стадион им. А. Суюмбаева, 20:00
Победители матчей выйдут в полуфинал. Все игры начнутся в 20:00.