КПЛ-2025: "ОшМУ" разгромил "Илбирс" в перенесённом матче 12-го тура

В Оше на стадионе имени А. Суюмбаева прошёл перенесённый матч 12-го тура Премьер-лиги Кыргызстана. Встречались команды из нижней части турнирной таблицы - "ОшМУ" и "Илбирс".

Матч завершился убедительной победой хозяев поля со счётом 4:1. "ОшМУ" набрал 17 очков и приблизился к пятёрке лидеров, тогда как "Илбирс" с 9 очками остаётся в числе аутсайдеров.

Лучшим игроком встречи признан узбекистанский форвард "ОшМУ" Андрей Сидоров, оформивший дубль в свой день рождения.

Голы:

- Сидоров (48, 72), Губанов (56), Ромарио Ричард (74) - у "ОшМУ"

- Бакирдинов (89) - у "Илбирс"

В компенсированное время был удалён игрок "Илбирса" Ильичбек уулу.