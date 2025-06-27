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КПЛ-2025: "ОшМУ" разгромил "Илбирс" в перенесённом матче 12-го тура

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- Самуэль Деди Ирие
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В Оше на стадионе имени А. Суюмбаева прошёл перенесённый матч 12-го тура Премьер-лиги Кыргызстана. Встречались команды из нижней части турнирной таблицы - "ОшМУ" и "Илбирс".

Матч завершился убедительной победой хозяев поля со счётом 4:1. "ОшМУ" набрал 17 очков и приблизился к пятёрке лидеров, тогда как "Илбирс" с 9 очками остаётся в числе аутсайдеров.

Лучшим игроком встречи признан узбекистанский форвард "ОшМУ" Андрей Сидоров, оформивший дубль в свой день рождения.

Голы:

- Сидоров (48, 72), Губанов (56), Ромарио Ричард (74) - у "ОшМУ"

- Бакирдинов (89) - у "Илбирс"

В компенсированное время был удалён игрок "Илбирса" Ильичбек уулу.


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URL: https://www.vb.kg/447481
Теги:
футбол, Кыргызстан
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