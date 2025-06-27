Бактыгуль Жуманазарова завоевала бронзу чемпионата Азии по вольной борьбе

Во Вьетнаме на юношеском чемпионате Азии по спортивной борьбе среди девушек до 17 лет кыргызская спортсменка Бактыгуль Жуманазарова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 53 кг.

Бактыгуль - младшая сестра двукратной призёрки Олимпийских игр и чемпионки мира Мээрим Жуманазаровой. На турнире она начала с поражения в 1/8 финала от китаянки Хонг Ли Ву со счётом 8:10, однако благодаря выходу соперницы в финал получила шанс выступить в утешительном турнире за бронзу.

В утешительном раунде Жуманазарова победила спортсменку из Узбекистана (10:2), а в финале за третье место досрочно выиграла у представительницы Китайского Тайбэя со счётом 11:0.

Спортсменка отметила, что особое значение для неё имеет факт завоевания медали в день рождения.