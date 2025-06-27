Садыр Жапаров: Кто украл - вернёте в десятикратном размере

Президент Садыр Жапаров обратился к министрам, акимам и другим государственным служащим, подчеркнув недопустимость коррупции и хищения государственных средств.

Соответствующее заявление глава государства опубликовал на своей официальной странице в соцсетях.

"Меня народ выбрал с требованием: "Казна - священна, не воруй и другим не давай воровать", и я поставил вас на госдолжности с тем же условием", - заявил президент.

Глава государства выразил возмущение в связи с коррупционными проявлениями в регионах, в частности, в Токмоке и Кара-Балте, где из госбюджета в этом году было выделено по одному миллиарду сомов. По словам Жапарова, средства предназначались для благоустройства, однако, как показала недавняя проверка в Токмоке, были выявлены факты сговора местных властей с подрядчиками и хищения средств.

Президент предупредил, что с сентября 2025 года будет создана специальная комиссия из независимых специалистов, которая проверит все объекты, финансируемые из госбюджета: дороги, строительство, благоустройство. Каждый случай будет тщательно проверяться: сколько денег поступило, какие работы проведены, и сколько средств было похищено.

"Кто украл - вернёте в десятикратном размере и будете наказаны по всей строгости закона. Забудьте времена, когда можно было воровать безнаказанно. Если вас не устраивает зарплата госслужащего - идите в бизнес", - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что запасы полезных ископаемых не бесконечны, а будущее Кыргызстана - в развитии туризма и производства. Президент призвал всех чиновников сосредоточиться на реформах и развитии устойчивой экономики.

Источник: Кабар