В КР стартовал проект по продвижению бренда грецкого ореха "Кыргыз Жангак"

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялось первое заседание технической рабочей группы по проекту продвижения дикорастущего грецкого ореха под национальным брендом "Кыргыз Жангак".
Это мероприятие стало важным этапом реализации проекта, поддерживаемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) в рамках глобальной инициативы "Одна страна - один приоритетный продукт" (One Country – One Priority Product, OCOP).
Рабочая группа была создана в соответствии с приказом Министерства от 14 июня 2025 года. В её состав вошли представители следующих государственных и общественных структур:
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР,
Министерство образования, науки и инноваций (Кыргызпатент),
Министерство экологии и природных ресурсов,
Центр аккредитации и стандартизации Кыргызской Республики,
депутаты Жогорку Кенеша,
Ассоциация лесоводов и орехопроизводителей КР,
Общественный фонд ZENIUS,
независимые эксперты в области маркетинга и брендинга.
В ходе заседания были определены ключевые цели проекта:
Разработка национального маркетингового плана по продвижению кыргызского грецкого ореха;
Формирование бренд-стратегии и визуальной айдентики под зарегистрированным географическим указанием "Арстанбапский дикий орех";
Представители Кыргызпатента разъяснили порядок правовой охраны наименования "Кыргыз Жангак" в качестве национального товарного знака. Госстандарт, в свою очередь, указал на необходимость разработки отдельного стандарта именно для "Кыргыз Жангак", поскольку в настоящее время применяется общий стандарт "грецкий орех" без указания происхождения.
Депутат Жогорку Кенеша Эмил Токтошев выразил готовность поддержать инициативу на законодательном уровне, подчеркнув её важность для расширения источников дохода в сельской местности.
Бренд-стратег Марсель Шейшенов отметил, что для успеха бренда недостаточно качественной упаковки и логотипа - крайне важно чётко позиционировать кыргызский орех как уникальный продукт и донести его ценность до мирового потребителя.