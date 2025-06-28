В КР стартовал проект по продвижению бренда грецкого ореха "Кыргыз Жангак"

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики состоялось первое заседание технической рабочей группы по проекту продвижения дикорастущего грецкого ореха под национальным брендом "Кыргыз Жангак".

Это мероприятие стало важным этапом реализации проекта, поддерживаемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО) в рамках глобальной инициативы "Одна страна - один приоритетный продукт" (One Country – One Priority Product, OCOP).

Рабочая группа была создана в соответствии с приказом Министерства от 14 июня 2025 года. В её состав вошли представители следующих государственных и общественных структур:

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР,

Министерство образования, науки и инноваций (Кыргызпатент),

Министерство экологии и природных ресурсов,

Центр аккредитации и стандартизации Кыргызской Республики,

депутаты Жогорку Кенеша,

Ассоциация лесоводов и орехопроизводителей КР,

Общественный фонд ZENIUS,

независимые эксперты в области маркетинга и брендинга.

В ходе заседания были определены ключевые цели проекта:

Разработка национального маркетингового плана по продвижению кыргызского грецкого ореха;

Формирование бренд-стратегии и визуальной айдентики под зарегистрированным географическим указанием "Арстанбапский дикий орех";

Представители Кыргызпатента разъяснили порядок правовой охраны наименования "Кыргыз Жангак" в качестве национального товарного знака. Госстандарт, в свою очередь, указал на необходимость разработки отдельного стандарта именно для "Кыргыз Жангак", поскольку в настоящее время применяется общий стандарт "грецкий орех" без указания происхождения.

Депутат Жогорку Кенеша Эмил Токтошев выразил готовность поддержать инициативу на законодательном уровне, подчеркнув её важность для расширения источников дохода в сельской местности.

Бренд-стратег Марсель Шейшенов отметил, что для успеха бренда недостаточно качественной упаковки и логотипа - крайне важно чётко позиционировать кыргызский орех как уникальный продукт и донести его ценность до мирового потребителя.