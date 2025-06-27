Чемпионат Кыргызстана по триатлону пройдет в Балыкчы

29 июня 2025 года в городе Балыкчы впервые состоится чемпионат Кыргызской Республики по триатлону – Issyk-Kul Triathlon-2025. Масштабное спортивное событие пройдет на фоне живописных гор и на берегу озера Иссык-Куль, сообщили в Федерации триатлона КР.

На старт выйдут сильнейшие триатлеты страны в различных категориях: дети 9–10 и 11–12 лет, юниоры (U-15 и Junior), элитные спортсмены, параатлеты, а также любители - мужчины и женщины от 18 лет и старше.

Организаторы отмечают, что цель мероприятия - не только спортивное соперничество, но и продвижение здорового образа жизни среди населения.

В связи с проведением соревнований, 29 июня с 08:00 до 16:00 в Балыкчы будут введены временные ограничения движения. Перекроют следующие улицы:

Абдрахманова (от ул. Токтосунова до ул. Карыбаева),

Калдыбаева (от пляжа до ул. Абдрахманова),

Каралаева (от ул. Кулакунова до ул. Абдрахманова).

Жителей города просят учитывать данные изменения при планировании маршрутов.