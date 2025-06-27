Александр Овечкин - лидер НХЛ по силовым приемам среди действующих игроков

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место среди действующих игроков НХЛ по количеству силовых приемов. Об этом сообщает Match TV.

Этот результат стал возможен после того, как форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтт Мартин объявил о завершении карьеры. На сегодняшний день в активе Овечкина 3743 силовых приема за время выступлений в НХЛ.

Хотя абсолютным рекордсменом по этому показателю остается Кал Клаттербак с 4030 силовыми приемами, Овечкин стал недосягаемым среди действующих хоккеистов, что еще раз подчеркивает его универсальность и физическую мощь на льду.

Кроме того, в ходе сезона 2024/25 Александр Овечкин побил один из самых значимых рекордов в истории хоккея - он превзошел достижение Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент россиянин имеет на своем счету 897 шайб в регулярке и 974 гола, если учитывать и матчи плей‑офф.

Таким образом, 39-летний форвард продолжает не только переписывать историю НХЛ, но и сохраняет высокую игровую форму, оставаясь ключевой фигурой для своей команды и легендой мирового хоккея.