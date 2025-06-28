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На строительстве водохранилища "Шамшы" выполнено 80 % работ

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- Светлана Лаптева
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На строительство водохранилища "Шамшы" предусмотрено финансирование в размере 15,972 млн долларов США. Финансирование было выделено Исламским банком развития, Саудовским фондом развития и Кабинетом Министров. На сегодняшний день выполнено 80% всех строительных работ.

Основным источником наполнения водохранилища является река Шамшы, левый приток реки Кочкор.

Плотина водохранилища строится на высоте 2416 м над уровнем моря, а магистральные и внутрихозяйственные каналы - на высотах от 2270 до 2030 м над уровнем моря.

В рамках проекта предусматривается строительство водохранилища объемом 3,8 млн м³ с гидротехническими сооружениями, плотиной, основным водозаборным сооружением, новым магистральным каналом длиной 10,5 км и внутрихозяйственным каналом длиной 35 км.

После ввода в эксплуатацию этих объектов планируется обеспечить орошением 1068 га орошаемых земель.


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URL: https://www.vb.kg/447492
Теги:
вода, Кыргызстан
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