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Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в Кубке мира в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызстана по боксу выступит на Кубке мира, который пройдет с 30 июня по 6 июля в столице Казахстана - Астане. Об этом сообщает Prosports.kz.

Турнир пройдет под эгидой новой международной организации World Boxing. В рамках соревнований будет разыграно 20 комплектов медалей среди сильнейших боксеров из разных стран.

Кыргызстан на турнире представят пять спортсменов, подготовку которых возглавляют главный тренер Данияр Төлөгөн уулу и старший тренер Акыйкат Абаев.

Участие в Кубке мира станет важным этапом для сборной Кыргызстана в международном боксе и возможностью укрепить позиции на арене нового формата мировых соревнований.


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URL: https://www.vb.kg/447493
Теги:
бокс, Кыргызстан
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