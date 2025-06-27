Сборная Кыргызстана по боксу примет участие в Кубке мира в Астане

Национальная сборная Кыргызстана по боксу выступит на Кубке мира, который пройдет с 30 июня по 6 июля в столице Казахстана - Астане. Об этом сообщает Prosports.kz.

Турнир пройдет под эгидой новой международной организации World Boxing. В рамках соревнований будет разыграно 20 комплектов медалей среди сильнейших боксеров из разных стран.

Кыргызстан на турнире представят пять спортсменов, подготовку которых возглавляют главный тренер Данияр Төлөгөн уулу и старший тренер Акыйкат Абаев.

Участие в Кубке мира станет важным этапом для сборной Кыргызстана в международном боксе и возможностью укрепить позиции на арене нового формата мировых соревнований.