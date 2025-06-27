"Отмывали" деньги от наркотиков на мехах и машинах

По факту финансирования преступной деятельности ОПГ задержан члена ОПГ по прозвищу "Барон" - гражданин КР Д.Л.К, Д.Р.Е., К.Я.К. и Д.К.Ю. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности КР.

По их данным, глава семьи цыганов – "Д.Л.К.", известный под прозвищем "Барон", а также его родственники имеют причастность к финансированию деятельности ОПГ Камчы Кольбаева.

"Барон занимался переправкой наркотических средств в особо крупном размере из Чуйской области на территорию Казахстана и Россию. Прибыль от наркобизнеса семья "отмывала" через торговлю меховых изделий, транспортировки автомобилей из Германии и США", - говорится в сообщении ГКНБ.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР: Л.Д., Р.Д., Я.К. и К.Д.

Продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий по привлечению других лиц, причастных к финансированию к ОПГ К.Асанбека.