Тренер Нелли Буюклянова прошла обучение в Испании

Тренер по теннису из Кыргызстана Нелли Буюклянова прошла обучение на международных курсах ITF Valencia 2025: Coach of Advanced Players – PRO Course (CAP-PRO Level 2) в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета КР.

Образовательная программа была организована Международной федерацией тенниса (ITF) при поддержке Олимпийской солидарности МОК и состояла из двух частей: онлайн-модуля (с 7 апреля по 2 мая) и очной сессии, которая прошла с 16 по 22 июня в Академии тенниса Панчо Альварино в городе Ла Эльяна, провинция Валенсия.

Курс был предназначен для тренеров, работающих с теннисистами высокого уровня, и включал углубленную подготовку в области методики, стратегии, физического и психологического развития спортсменов.

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана продолжает активно развивать потенциал тренеров при поддержке МОК, ITF и Федерации тенниса КР, уделяя особое внимание повышению качества спортивного образования в стране.