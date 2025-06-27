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Тренер Нелли Буюклянова прошла обучение в Испании

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- Самуэль Деди Ирие
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Тренер по теннису из Кыргызстана Нелли Буюклянова прошла обучение на международных курсах ITF Valencia 2025: Coach of Advanced Players – PRO Course (CAP-PRO Level 2) в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета КР.

Образовательная программа была организована Международной федерацией тенниса (ITF) при поддержке Олимпийской солидарности МОК и состояла из двух частей: онлайн-модуля (с 7 апреля по 2 мая) и очной сессии, которая прошла с 16 по 22 июня в Академии тенниса Панчо Альварино в городе Ла Эльяна, провинция Валенсия.

Курс был предназначен для тренеров, работающих с теннисистами высокого уровня, и включал углубленную подготовку в области методики, стратегии, физического и психологического развития спортсменов.

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана продолжает активно развивать потенциал тренеров при поддержке МОК, ITF и Федерации тенниса КР, уделяя особое внимание повышению качества спортивного образования в стране.


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URL: https://www.vb.kg/447499
Теги:
теннис, тренер, Кыргызстан
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