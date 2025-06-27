Аманбаев покидает белорусский клуб "Столица"

Минский клуб "Столица" объявил о расторжении контракта с игроком сборной Кыргызстана по футзалу Донером Аманбаевым, сообщает Prosports.kz.

Аманбаев присоединился к "Столице" в феврале 2025 года, перейдя из российского клуба "Сиб-Транзит", выступающего в Высшей лиге России. За время выступлений в белорусском клубе он провел 16 матчей и забил 2 гола.

В прошлом сезоне в составе "Столицы" также играл еще один представитель сборной Кыргызстана - Шохрух Махмадаминов.

"Столица" завершила сезон 2024-2025 на втором месте в чемпионате Беларуси, уступив в финале. После этого клуб и игрок решили расстаться.

Донер Аманбаев продолжит карьеру в других командах, а клуб сосредоточится на подготовке к новому сезону.