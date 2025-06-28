Роналду продлил контракт с "Аль-Насром"

Криштиану Роналду подписал новый контракт с саудовским клубом "Аль-Наср", который продлит его карьеру в клубе до 2027 года, сообщает GB News.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с декабря 2022 года. В прошедшем сезоне он забил 35 голов в 41 матче, а всего за клуб провел 111 игр и отличился 99 забитыми мячами. В общей сложности за клубы и сборную португалец забил 938 голов и стремится достичь рубежа в 1000.

Помимо футбольной карьеры, Роналду получил должность глобального амбассадора Esports World Cup 2025, который пройдет в Эр-Рияде этим летом. Футболист возглавит международную кампанию турнира, продолжительностью семь недель. Роналду отметил, что киберспорт требует такой же страсти и усилий, как и профессиональный спорт.

Кроме того, продление контракта открывает для Роналду возможность продолжить выступления за сборную Португалии, которая недавно выиграла Лигу наций. В 2026 году на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике, возможно долгожданное противостояние Роналду и Лионеля Месси.

Ранее сообщалось о возможных переходах Роналду в другие клубы, но сейчас он сосредоточится на выступлениях за "Аль-Наср" и своих новых обязанностях в киберспорте.