Дюбуа готовится к реваншу с Усиком за все титулы

27-летний британец Дэниел Дюбуа с уверенностью готовится к самому важному бою своей карьеры - реваншу против Александра Усика, который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли. На кону - все четыре главных пояса в супертяжелом весе: IBF, WBA, WBC и WBO.

Дюбуа, владеющий титулом IBF, ищет реванш за поражение техническим нокаутом в девятом раунде в их первом поединке в 2023 году. С тех пор он одержал три громкие победы над Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа - все досрочно.

"Сейчас я уверен как никогда. Это большая разница. Называйте это верой, внутренним стержнем - теперь у меня это есть", - заявил Дюбуа в интервью Queensberry Promotions.

Британец считает, что 38-летний Усик после двух изнурительных боёв с Тайсоном Фьюри и прочих поединков утратил свежесть:

"Я думаю, он немного изношен. Его бои с Фьюри и другими забрали у него немало. Я чувствую, что он готов упасть с пьедестала", - добавил он.

Дюбуа уверенно обещает устроить "демонтаж" украинского чемпиона:

"Я должен состарить его за одну ночь. Такое в боксе возможно. В этот раз будет всё по-настоящему - никаких игр. Только удары. Бомбы".

Победа сделает Дюбуа первым британцем, завоевавшим все четыре пояса в супертяжелом весе. Также он станет первым боксером, возглавившим два главных боя подряд на стадионе Уэмбли.

- "Я смотрю на арку Уэмбли из зала каждый день и чувствую: это судьба. Хочу сделать это снова - и сделать ещё лучше", - заявил Дюбуа, пообещав устроить настоящее шоу.