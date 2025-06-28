Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.45 - 102.45

Дюбуа готовится к реваншу с Усиком за все титулы

96  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

27-летний британец Дэниел Дюбуа с уверенностью готовится к самому важному бою своей карьеры - реваншу против Александра Усика, который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли. На кону - все четыре главных пояса в супертяжелом весе: IBF, WBA, WBC и WBO.

Дюбуа, владеющий титулом IBF, ищет реванш за поражение техническим нокаутом в девятом раунде в их первом поединке в 2023 году. С тех пор он одержал три громкие победы над Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа - все досрочно.

"Сейчас я уверен как никогда. Это большая разница. Называйте это верой, внутренним стержнем - теперь у меня это есть", - заявил Дюбуа в интервью Queensberry Promotions.

Британец считает, что 38-летний Усик после двух изнурительных боёв с Тайсоном Фьюри и прочих поединков утратил свежесть:

"Я думаю, он немного изношен. Его бои с Фьюри и другими забрали у него немало. Я чувствую, что он готов упасть с пьедестала", - добавил он.

Дюбуа уверенно обещает устроить "демонтаж" украинского чемпиона:

"Я должен состарить его за одну ночь. Такое в боксе возможно. В этот раз будет всё по-настоящему - никаких игр. Только удары. Бомбы".

Победа сделает Дюбуа первым британцем, завоевавшим все четыре пояса в супертяжелом весе. Также он станет первым боксером, возглавившим два главных боя подряд на стадионе Уэмбли.

- "Я смотрю на арку Уэмбли из зала каждый день и чувствую: это судьба. Хочу сделать это снова - и сделать ещё лучше", - заявил Дюбуа, пообещав устроить настоящее шоу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447505
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  