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Уайлдер возвращается на ринг против Херндона

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет свой очередной бой сегодня против Тайрелла Херндона на арене Charles Koch Arena в Уичито (США).

После двух подряд поражений - от Чжилея Чжана и Джозефа Паркера - Уайлдер стремится вернуться на победный путь. Его последняя победа датируется 2022 годом, когда он нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде. Теперь Уайлдер надеется сделать убедительное заявление и приблизиться к возможному бою с Энтони Джошуа.

Тайрелл Херндон, имеющий рекорд 24 побед и 5 поражений, намерен преподнести сенсацию и нанести Уайлдеру еще одно поражение.

Главный кард начнется в 2:00 по лондонскому времени (BST), а бой Уайлдера и Херндона запланирован примерно на 4:20 BST. Прямая трансляция доступна на платформе BLK Prime по системе pay-per-view.

Полный кард включает 11 боев, среди которых также выступят Нико Эрнандес, Деон Николсон, Густаво Трухильо и другие.

"Я все еще здесь, чтобы добиваться больших побед. Я хочу самые крупные бои, и сегодня выйду на ринг, чтобы доказать это", - заявил Уайлдер накануне поединка.

Победа в этом бою может вернуть американца в число главных претендентов на чемпионские поединки в супертяжелом весе.


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URL: https://www.vb.kg/447507
Теги:
бокс
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