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Трио "Номанд" из КР подало видеозаявку на участие в "Интервидении'25"

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- Виктория Гунгер
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Трио "Номад" из Кыргызстана одним из первых подтвердило своё участие в "Интервидении"25".

В соцсетях конкурса уже отметили их приветственное видео. Там считают, что певцы из нашей страны уже на этом этапе "зажгли мощно".

Ждем начала масштабного мероприятия и болеем за наших талантливых земляков!

Напомним, Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартует 20 сентября 2025 года в Москве на сцене Live Арены. В конкурсе примут участие артисты из более чем 20 стран, включая Россию, Кыргызстан, Белоруссию и Венесуэлу.


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URL: https://www.vb.kg/447513
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