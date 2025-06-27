ЕАБР: Отмечен рост инвестиций в инициативы КР, РА и РТ

По итогам 2024 года накопленный инвестиционный портфель ЕАБР достиг отметки в $16,5 млрд, объем инвестиций увеличился почти на $700 млн по сравнению с предыдущим годом и составил $2,4 млрд. Доля проектов с вкладом в достижение Целей в области устойчивого развития превысила 30%, что в 2 раза больше целевых показателей. ЕАБР существенно нарастил проектный портфель технического содействия – в 2024 году данный показатель вырос на 76% и достиг исторического максимума. Об этом сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов

Согласно отчету правления, инвестпортфель Банка в Казахстане достиг $7,2 млрд, в него вошли 116 проектов, включая текущие 43 на $2,9 млрд. Также отмечен рост инвестиций в инициативы Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего к 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР – 305 проектов.

"По итогам первого полугодия 2025 года план по инвестициям на текущий год выполнен – объем новых подписаний составил почти $2,1 млрд. Потенциальный объем подписания проектов в высокой степени готовности превышает $4 млрд. К Соглашению об учреждении ЕАБР официально присоединилась Республика Узбекистан", - отметил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Как отмечается, сейчас Банк готовится к открытию офиса в городе Ташкент.

"Это расширяет возможности для реализации масштабных интеграционных проектов", - добавили в ЕАБР.

По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов Совета, премьер-министр РК Олжас Бектенов избран Председателем Совета ЕАБР, заместителем председателя назначен министр финансов РК Мади Такиев.