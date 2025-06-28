Незаконно приватизированное здание Гидрометеослужбы возвращено государству

В рамках проводимой органами ГКНБ КР работы по выявлению незаконно приватизированных объектов недвижимости, на баланс государства возвращено незаконно приватизированное здание Гидрометеорологической службы при МЧС КР с земельным участком площадью 800 кв.м., которое расположено на территории Чолпон-Аты Иссык-Кульской области.

По данным ГКНБ, здание Гидрометеорологической службы при МЧС КР является стратегическим объектом категории "Б".

По результатам проведенных мероприятий, владелец участка, признавая свою неправомерность на право владения недвижимостью, передал объект на баланс государства на безвозмездной основе.