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Введен временный запрет на вывоз бумаги и картона за пределы ЕАЭС

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Установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой Кабинетом Министров Кыргызской Республики) регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы), классифицируемых кодом 4707 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый по истечении трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Целью и задачами постановления является недопущения критического недостатка сырьевых ресурсов на внутреннем рынке и стимулирования производства и увеличения экспорта готовой продукции и введения временного запрета на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатура и отходы) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза сроком на шесть месяцев.


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URL: https://www.vb.kg/447522
Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан
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