Китай поставит 370 единиц техники Службе водных ресурсов Кыргызстана

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков подписал Соглашение с Правительством Китайской Народной Республики о реализации проекта по поставке 370 единиц специализированной техники для нужд Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Подписание состоялось в рамках технико-экономического сотрудничества между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР.

Согласно договорённости, техника будет передана подразделению Службы водных ресурсов. Общая сумма проекта составляет 148,9 млн юаней.

Реализация проекта позволит значительно усилить материально-техническую базу Службы водных ресурсов, способствуя эффективной эксплуатации и обслуживанию ирригационной инфраструктуры страны.

Проект реализуется в рамках грантовой помощи Правительства Китайской Народной Республики. От китайской стороны документ подписала заместитель председателя ЧПП КНР Лю Цзянпин.