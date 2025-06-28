Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.45 - 102.45

Китай поставит 370 единиц техники Службе водных ресурсов Кыргызстана

175  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков подписал Соглашение с Правительством Китайской Народной Республики о реализации проекта по поставке 370 единиц специализированной техники для нужд Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Подписание состоялось в рамках технико-экономического сотрудничества между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР.

Согласно договорённости, техника будет передана подразделению Службы водных ресурсов. Общая сумма проекта составляет 148,9 млн юаней.

Реализация проекта позволит значительно усилить материально-техническую базу Службы водных ресурсов, способствуя эффективной эксплуатации и обслуживанию ирригационной инфраструктуры страны.

Проект реализуется в рамках грантовой помощи Правительства Китайской Народной Республики. От китайской стороны документ подписала заместитель председателя ЧПП КНР Лю Цзянпин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447524
Теги:
Китай, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  