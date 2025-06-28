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Максим Лисицын покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана по футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз объявил о завершении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Максимом Лисицыным. Контракт с российским специалистом истекает в конце июня и не будет продлён. Вместе с ним сборную покидает и весь тренерский штаб.

Вице-президент КФС Нурдин Букуев провёл встречу с Лисицыным, в ходе которой от имени главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и всей футбольной общественности выразил благодарность за профессиональную работу и вклад в развитие национальной команды.

Максим Лисицын возглавлял сборную Кыргызстана в течение одного года. За это время команда достигла исторического результата - впервые вышла в третий отборочный раунд чемпионата мира по футболу 2026 года. Однако пробиться дальше сборной не удалось.


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URL: https://www.vb.kg/447525
Теги:
футбол, Кыргызстан
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