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Акжол Махмудов провёл мотивационную встречу с юными борцами

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- Самуэль Деди Ирие
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Двукратный призёр Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Акжол Махмудов по греко-римской борьбе встретился с юными борцами и дал им ценные наставления. Об этом сообщает Prosports.kz.

В ходе встречи спортсмен поделился своим опытом, подчеркнув важность дисциплины, целеустремлённости и уважения к родителям и тренерам. "Ставьте перед собой цели уже сейчас. Если у вас есть мечта стать олимпийским чемпионом - это не просто так. Не бойтесь мечтать!" - отметил он.

Махмудов также ответил на вопросы начинающих борцов. Он рассказал, что начал заниматься борьбой в шесть лет, а главным условием успеха считает дисциплину: "Мотивация может исчезнуть, а дисциплина - останется. Именно она ведёт к победам".

Юных спортсменов интересовали и детали его выступлений на международных турнирах. Махмудов признался, что на Олимпиаде в Париже уступил казахстанскому борцу, а с американцем Камалом Бэем у него две победы и одно поражение.

Встреча прошла в тёплой атмосфере и стала важной поддержкой для молодых атлетов на их спортивном пути.


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URL: https://www.vb.kg/447529
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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