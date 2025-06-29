Акжол Махмудов провёл мотивационную встречу с юными борцами

Двукратный призёр Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Акжол Махмудов по греко-римской борьбе встретился с юными борцами и дал им ценные наставления. Об этом сообщает Prosports.kz.

В ходе встречи спортсмен поделился своим опытом, подчеркнув важность дисциплины, целеустремлённости и уважения к родителям и тренерам. "Ставьте перед собой цели уже сейчас. Если у вас есть мечта стать олимпийским чемпионом - это не просто так. Не бойтесь мечтать!" - отметил он.

Махмудов также ответил на вопросы начинающих борцов. Он рассказал, что начал заниматься борьбой в шесть лет, а главным условием успеха считает дисциплину: "Мотивация может исчезнуть, а дисциплина - останется. Именно она ведёт к победам".

Юных спортсменов интересовали и детали его выступлений на международных турнирах. Махмудов признался, что на Олимпиаде в Париже уступил казахстанскому борцу, а с американцем Камалом Бэем у него две победы и одно поражение.

Встреча прошла в тёплой атмосфере и стала важной поддержкой для молодых атлетов на их спортивном пути.