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Завершился международный теннисный турнир Cholpon-Ata Open

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- Самуэль Деди Ирие
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На побережье озера Иссык-Куль прошёл международный теннисный турнир Cholpon-Ata Open под эгидой ATF. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены до 14 лет из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и США.

В мужском одиночном разряде золото завоевал казахстанец Мирон Подогоров, который в финале обыграл Льва Югая со счётом 5:7, 6:4, 10:5. Бронзовым призёром стал кыргызстанец Бакай Асеинов.

В парном разряде среди юношей победу праздновали Калыс Казакбаев из Кыргызстана и Seonghyeon Moon из США. В решающем матче они выиграли у кыргызстанца Максима Кима и казахстанца Мирона Подогорова - 4:1, 1:4, 7:4.

Среди девушек в одиночном разряде чемпионкой стала казахстанская теннисистка Айжан Сайлаубекова, победившая в финале узбекскую спортсменку Злату Низамиеву - 6:1, 7:5. Бронзу взяла казахстанка Лилиана Сон.

В женском парном разряде победу одержали казахстанские теннисистки Айжан Сайлаубекова и Лилиана Сон, которые в финале выиграли у пары Злата Низамиева (Узбекистан) и Милана Подлесная (Казахстан) со счётом 3:5, 4:2, 7:3.


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URL: https://www.vb.kg/447531
Теги:
теннис, Кыргызстан
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