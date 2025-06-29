Ван Нистелрой ушёл с поста главного тренера "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой покинул клуб по взаимному согласию после неудачного сезона, в котором команда вылетела из Премьер-лиги, заняв 18-е место.

Ван Нистелрой возглавил "Лестер" в ноябре 2024 года, подписав контракт до 2027 года, но не смог улучшить результаты команды. После серии из восьми домашних поражений подряд без забитых голов клуб потерял надежды на сохранение места в элите.

Ван Нистелрой поблагодарил игроков, тренерский штаб и болельщиков за поддержку и пожелал клубу успехов в будущем.

Среди главных претендентов на пост нового главного тренера называют бывших наставников "Бернли" Шона Дайча и "Шеффилд Уэнсдей" Дэнни Рёля.

До назначения нового тренера тренировки "Лестера" будут проводить нынешние члены тренерского штаба.