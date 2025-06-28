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КФФ и японская делегация обсудили сотрудничество в сфере футбола

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- Самуэль Деди Ирие
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27 июня в офисе Кыргызского футбольного союза (КФС) состоялась встреча руководства КФС с делегацией из Японии, прибывшей в Кыргызстан с рабочим визитом. Во встрече приняли участие первый вице-президент КФС Нурдин Букуев и генеральный секретарь Медербек Сыдыков.

Переговоры были организованы по инициативе председателя депутатской группы дружбы по сотрудничеству с Японией Талая Масабирова и Посольства Кыргызской Республики в Японии. Основной целью встречи стало укрепление двустороннего сотрудничества в области спорта, особенно футбола.

Стороны обсудили возможности дальнейшего взаимодействия, в том числе обмен опытом между специалистами. Планируется, что кыргызские технические делегаты посетят Японию для изучения передового опыта в подготовке футболистов, обучении тренеров и развитии футбольной инфраструктуры.

В рамках визита японский специалист по дриблингу Масакадзу Окабэ провёл мастер-класс для воспитанников национальной футбольной академии.

Отметим, что КФС тесно сотрудничает с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), благодаря которому квалифицированные волонтёры из Японии работают с национальными сборными и в структуре футбольной академии.


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URL: https://www.vb.kg/447540
Теги:
футбол, Кыргызстан
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