Определены победители турниров по борьбе и дзюдо на играх "Я - чемпион"

В городе Кант продолжаются спортивные игры "Я - чемпион", стартовавшие 25 июня. Соревнования проходят среди подростков и молодежи из региональных спортивных школ Кыргызстана и завершатся 30 июня. Организатором выступает Государственное агентство по физической культуре и спорту при Кабинете министров КР.
В рамках Игр проходят турниры по различным видам борьбы, дзюдо, боксу, тяжелой и легкой атлетике, настольному теннису, тогуз-коргоолу, футболу, баскетболу и волейболу.
По итогам состязаний определены сильнейшие регионы в следующих дисциплинах:
Дзюдо
1-е место - Чуйская область
2-е место - Ошская область
3-е место - Иссык-Кульская область
Греко-римская борьба
1-е место - Чуйская область
2-е место - Иссык-Кульская область
3-е место - Джалал-Абадская и Таласская области
Вольная борьба
1-е место - Чуйская область
2-е место - Джалал-Абадская область
3-е место - Ошская и Таласская области
Кыргыз курош
1-е место - Чуйская область
2-е место - Таласская область
3-е место - Джалал-Абадская область
Борьба на поясах "Алыш"
1-е место - Джалал-Абадская область
2-е место - Таласская область
3-е место - Баткенская область
Игры направлены на развитие массового спорта, выявление молодых талантов и укрепление дружеских связей между регионами страны.