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Определены победители турниров по борьбе и дзюдо на играх "Я - чемпион"

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- Самуэль Деди Ирие
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В городе Кант продолжаются спортивные игры "Я - чемпион", стартовавшие 25 июня. Соревнования проходят среди подростков и молодежи из региональных спортивных школ Кыргызстана и завершатся 30 июня. Организатором выступает Государственное агентство по физической культуре и спорту при Кабинете министров КР.

В рамках Игр проходят турниры по различным видам борьбы, дзюдо, боксу, тяжелой и легкой атлетике, настольному теннису, тогуз-коргоолу, футболу, баскетболу и волейболу.

По итогам состязаний определены сильнейшие регионы в следующих дисциплинах:

Дзюдо

1-е место - Чуйская область

2-е место - Ошская область

3-е место - Иссык-Кульская область

Греко-римская борьба

1-е место - Чуйская область

2-е место - Иссык-Кульская область

3-е место - Джалал-Абадская и Таласская области

Вольная борьба

1-е место - Чуйская область

2-е место - Джалал-Абадская область

3-е место - Ошская и Таласская области

Кыргыз курош

1-е место - Чуйская область

2-е место - Таласская область

3-е место - Джалал-Абадская область

Борьба на поясах "Алыш"

1-е место - Джалал-Абадская область

2-е место - Таласская область

3-е место - Баткенская область

Игры направлены на развитие массового спорта, выявление молодых талантов и укрепление дружеских связей между регионами страны.


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URL: https://www.vb.kg/447541
Теги:
спорт, Кыргызстан
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