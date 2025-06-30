Исраэль Адесанья введён в Зал славы UFC за легендарный бой 2019 года

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья официально вошёл в Зал славы UFC на церемонии, состоявшейся 26 июня 2025 года в Лас-Вегасе.

Адесанья, 35 лет, был удостоен чести в категории Fight Wing за легендарный поединок с Келвином Гастелумом на турнире UFC 236 в 2019 году. В этом бою Адесанья одержал победу единогласным решением судей после четырёх нокдаунов и завоевал титул временного чемпиона в среднем весе. Этот бой признан одним из лучших в истории UFC и получил звание "Бой года" от многих MMA-изданий.

"Я был удивлён, - сказал Адесанья. - Я слишком молод для этого, но не стану спорить. Если они хотят так меня почтить - я принимаю. Я очень благодарен."

Адесанья дебютировал в UFC в феврале 2018 года и быстро завоевал популярность, позже объединив титулы в среднем весе после победы над Робертом Уиттакером на турнире UFC 243.

В класс 2025 года также вошли легендарные поединки Гриффин - Боннар, Хьюз - Тригг II и Силва - Соннен.

Введение Адесаньи в Зал славы отмечает не только ключевой момент в его карьере, но и бой, который помог сформировать современное наследие UFC в среднем весе.