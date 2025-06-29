Названа минимальная стоимость строительства первой АЭС в Казахстане

Стоимость первой атомной электростанции (АЭС) мощностью 2,4 ГВт, которую планируется построить в поселке Улкен Жамбылского района Алматинской области – на берегу озера Балхаш, составит минимум $14 млрд, заявил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Лидером международного консорциума по строительству первой АЭС был определен российский "Росатом", передает "Курсив.kz".

"Стоимость будет определяться на основе ТЭО (технико-экономического обоснования – Курсив). То есть у нас сейчас есть индикативные параметры, которые представили вендоры в рамках участия в конкурсных процедурах. Сейчас мы их объявить не можем, потому что они как бы защищены соглашениями о конфиденциальности с участием. Но в целом, исходя из мировой практики, станция такого уровня стоит порядка $14 млрд минимум.

Он также не стал комментировать возможность того, что китайская CNNC, которая станет лидером консорциума по строительству второй крупной АЭС в Казахстане, может построить ее быстрее, чем "Росатом". Первый вице-премьер Роман Скляр ранее не исключил того, что китайская CNNC может построить вторую атомную электростанцию в Казахстане быстрее, чем российская госкорпорация "Росатом".

"Я не хотел бы комментировать. Каждое строительство станции является уникальным. У всех есть компетенции, у всех есть достаточно серьезный опыт реализации проектов строительства – у всех вендоров. Но то, что мы выбрали Российскую Федерацию в части лидера международного консорциума это в том числе связано с предложениями по срокам строительства. Когда будут проведены переговоры с нашими китайскими партнерами, мы тогда сможем комментировать сумму строительства и сроки его реализации", - сказал Саткалиев.

По его словам, казахстанская сторона ведет переговоры со всеми участниками конкурса, в том числе Южной Кореей и Францией.

"То есть все они предварительно выразили заинтересованность в участии в консорциуме", - сказал он.

Саткалиев отметил, что по итогам переговоров будет подписываться межправительственное соглашение. Это планируется сделать до конца 2025 года. Он также сообщил, что условия по льготному российскому займу на строительство АЭС в Казахстане будут определены министерствами финансов двух стран.

"Это будет определяться по итогам переговоров между министерствами финансов двух государств, то есть это будет государственный заем. Сейчас мы подготовили проект межправительственного соглашения. Все условия будут определяться по итогам переговоров между министерствами финансов", - сказал глава агентства.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил ранее на Петербургском международном экономическом форуме, что Россия построит Казахстану и Узбекистану "лучшие АЭС в мире.

Местом для первой АЭС в Казахстане выбран поселок Улкен в Жамбылском районе Алматинской области, расположенный на берегу озера Балхаш. Большой источник воды требуется для охлаждения реакторов. Мощность станции составит 2,4 ГВт – два ядерных реактора по 1,2 ГВт каждый. Глава "Росатома" Алексей Лихачев ранее подтвердил, что это будут реакторы ВВЭР-1200, приветствовав выбор Казахстаном российской госкорпорации лидером консорциума по строительству первой АЭС в республике.

Вторым утвержденным местом для строительства АЭС является город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. Вместе с тем, в министерстве энергетики, которое ранее отвечало за атомную энергетику, заявляли о рассмотрении таких мест для строительства АЭС, как Актау, где в 1970-1990-е годы работал ядерный реактор БН-350, с помощью которого вырабатывалась электроэнергия и опреснялась вода из Каспийского моря.

В качестве потенциальных поставщиков технологий Казахстан рассматривал четыре компании: CNNC (КНР, реактор HPR-1000), "Росатом" (РФ, реакторы ВВЭР-1200, ВВЭР-1000), KHNP (Южная Корея, реактор APR-1400), EDF (Франция, реактор EPR1200). Первоначально решение по выбору партнера предполагалось сделать еще до конца 2022 года, затем до конца первого квартала 2023 года, но в итоге оно было обусловлено решением на республиканском референдуме. По итогам референдума в октябре 2024 года за строительство АЭС проголосовали 71,12% казахстанцев.

14 июня агентство по атомной энергии РК сообщило, что лидером международного консорциума по строительству первой АЭС в Казахстане выбран "Росатом". В тот же день ведомство сообщило о том, что китайская CNNC станет лидером по строительству второй АЭС в Казахстане. Позднее в ААЭ отметили, что первая АЭС будет запущена к 2035-2036 году - ранее неоднократно заявлялось о планах запустить первую АЭС к 2035 году. Таким образом, сроки ее запуска смещаются на более поздний срок. Первоначально в Минэнерго говорили о сроке строительства АЭС в 10 лет.

16 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Казахстан принял решение о строительстве, по крайней мере, двух-трех атомных электростанций. Токаев также сообщил, что республика рассматривает китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС в Казахстане.

Первоначальная стоимость строительства первой АЭС в Казахстане может возрасти в полтора раза по причине удорожания используемых материалов и услуг, отмечал в конце 2024 года первый вице-премьер Роман Скляр. По его словам, удорожание сметной стоимости строящейся АЭС происходит из-за того, что первоначальную сумму получают в текущих ценах на материалы и услуги на момент проектирования станции. Стоит отметить, что первоначально более года назад в министерстве энергетики сообщали, что возможный бюджет строительства первой АЭС на 2,4 ГВт из двух блоков по 1,2 ГВт составит $10 млрд, однако позже Минэнерго и эксперты повысили этот показатель до $11 млрд, $12 млрд и даже $15 млрд за аналогичную станцию.

В августе 2024 года заместитель главного представителя Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) по Центральной Азии и Восточной Европе Ли Юдонг сообщил "Курсиву", что стоимость строительства одного энергоблока атомной электростанции на 1,2 ГВт в Казахстане может составить 20 млрд юаней (1,449 трлн тенге, или $2,73 млрд по курсу Национального банка), а на строительство потребуется пять лет. Таким образом, стоимость строительства АЭС из двух блоков общей мощностью в 2,4 ГВт, которую планируется построить к 2035 году в Казахстане, в случае выбора китайского подрядчика составит $5,47 млрд.