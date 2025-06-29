В Жогорку Кенеше обсудили риски внедрения кыргызского языка в медицине

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жылдыз Садырбаева выступила против принятия законопроекта, обязывающего использовать государственный (кыргызский) язык во всех государственных органах, включая сферу здравоохранения. По её мнению, реализация документа в нынешнем виде может повлечь серьёзные последствия - прежде всего для пациентов.

Садырбаева подчеркнула, что переход на кыргызский язык в системе здравоохранения должен быть подготовлен тщательно и поэтапно. В противном случае ошибки в переводе могут угрожать жизни и здоровью людей.

"Самые большие проблемы возникнут в сфере здравоохранения, если законопроект будет принят в таком виде. На сегодняшний день единая медицинская терминология на кыргызском языке не разработана. Это приведёт к сложностям при объяснении диагнозов и методов лечения", - заявила депутат.

Она добавила, что требования вести медицинскую документацию на кыргызском языке - без наличия единых стандартов и проверенных переводов - могут привести к путанице в диагнозах, ошибках в рецептах и медицинских картах.

"Вы представьте, что будет, если пациенту неправильно переведут диагноз. Это может навредить его состоянию. А ведь речь идёт о жизни человека", - подчеркнула Садырбаева.

Депутат также обратила внимание на то, что в медицинской системе не было переходного периода, специалистов не обучали работе с кыргызскоязычной документацией, а профессиональные словари и стандарты не разработаны.

"В отличие от других сфер, медицина требует предельной точности. Здесь нельзя внедрять изменения в спешке", - заявила она.

По мнению Садырбаевой, законопроект требует доработки с учётом специфики критически важных отраслей, где цена ошибки слишком высока.

Источник: densooluk.media