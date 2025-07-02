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Почему мы обязаны помнить авиакатастрофу под Таласом

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- Светлана Лаптева
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Ровно 56 лет назад, вечером 28 июня 1969 года, в небе над Таласом произошла одна из самых трагичных авиакатастроф в истории республики. Самолет Ил-14Г, выполнявший рейс Ж-28 по маршруту Талас - Фрунзе, разбился в горах Киргизского хребта. Погибли все, кто находился на борту: 35 пассажиров, среди них семеро детей, и 5 членов экипажа.

Корреспондент VB.KG в день трагедии случайно оказался на Северном кладбище, у могилы экипажа того самого рейса. Совпадение оказалось не просто символичным - это стало поводом вспомнить, что время не стирает боль, а память не должна зависеть от годовщин.

За высокой оградой, вдоль центральной аллеи, покоятся пятеро мужчин, которые в тот день выполняли свою работу:

Командир воздушного судна - Андрей Иванович Фатеев

Второй пилот - Анатолий Степанович Шевченко

Штурман - Юрий Михайлович Курлаев

Бортмеханик - Григорий Тихонович Шалыгин

Бортрадист - Иван Иванович Плесканев

Могилы ухожены. Видно, что кто-то всё же навещает, но рядом нет ни мемориальной плиты, ни обелиска с именами всех погибших. Никто не пришел отдать дань памяти. Как будто всё это было не с нами. Но ведь это была не просто авиакатастрофа - это была беда, которая перечеркнула жизни десятков семей.

Что произошло 28 июня 1969 года

Самолет Ил-14Г с бортовым номером СССР-91495 вылетел из Таласа в 19:36. Через 14 минут, в 19:50, он врезался в склон горы в 39 километрах северо-восточнее аэропорта. Экипаж нарушил схему вылета, ошибся с курсом, не набрал необходимую высоту и в условиях облачности не заметил приближения к горному склону. Самолет ударился о землю, разрушился и загорелся. Никто не выжил.

По выводам комиссии, трагедия произошла из-за нарушений правил визуальных полетов. Диспетчер, зная, что самолет отклонился от курса, не потребовал возвращения. Ошибки стоили жизни 40 людям.

Самолет был построен в 1957 году на Ташкентском авиазаводе, в свое время летал в Ташкенте, Алма-Ате, затем передан во Фрунзе. На момент катастрофы он имел за плечами более 16 тысяч часов налета и свыше 14 тысяч посадок.

Почему важно помнить

Мы не случайно возвращаемся к этой истории. Сегодня, когда в Кыргызстане всё громче говорят о развитии гражданской авиации, когда открываются новые рейсы и восстанавливаются аэропорты, особенно важно помнить - авиация не про комфорт, а про ответственность, точность и безопасность. Ошибки в небе не прощаются.

А еще важно вспоминать имена. Все имена. Не только экипажа, но и пассажиров - людей, которые сели в самолет, чтобы просто добраться домой, в гости, на работу. Увы, в открытом доступе мы так и не нашли списка погибших. Нет их фотографий, нет воспоминаний, нет страниц в истории. Есть только тишина.

И нет памятника. Ни на месте крушения, ни у могил. Хотя должен быть. Потому что память - это не только цветы на годовщину. Это осознание того, что чужая боль не бывает чужой.

Мы обращаемся ко всем, кто знает хоть что-то об этой трагедии. Если вы помните истории пассажиров, если кто-то из погибших был вашим родным - напишите нам. Расскажите. Давайте вместе восстановим лица и судьбы.

А если памятника действительно нет - его нужно установить. Для будущих поколений. Для всех, кто когда-либо садился в самолет, надеясь на благополучное прибытие.


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URL: https://www.vb.kg/447548
Теги:
авиакатастрофа, Бишкек
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