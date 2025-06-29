Испанский футбол скорбит по трагически погибшему футболисту клуба UD Las Palmas C Зебену Рамосу, который ушёл из жизни в возрасте 23 лет после 15 дней в коме, вызванной серьёзным дорожно-транспортным происшествием.

Авария произошла 9 июня в муниципалитете Арукас на острове Гран-Канария. Несмотря на усилия медиков, спасти молодого футболиста не удалось. Клуб, недавно выбывший из Ла Лиги, подтвердил печальную новость в официальном заявлении.

"UD Las Palmas с глубокой скорбью сообщает о смерти Зебенсуи Рамоса Гонсалеса, известного в футбольном мире как Зебен", - говорится в сообщении. "Этот универсальный левый защитник обладал большими перспективами, отличался преданностью делу, характером и способностью адаптироваться к различным ролям в обороне".

Зебен был подающим надежды футболистом, выступал за команду Las Palmas C и неоднократно привлекался к тренировкам с резервной командой Las Palmas Atlético. Его трудолюбие и поведение на поле и за его пределами вызывали уважение со стороны тренеров и партнеров.

"Он навсегда останется в наших сердцах", - добавили в клубе, опубликовав в память о Рамосе трогательное изображение с подписью: "Nunca te irás de nuestros corazones" ("Ты никогда не покинешь наши сердца").

В прошлом сезоне Зебен тренировался и играл бок о бок с такими известными футболистами, как Аднан Янузай, Скотт Маккенна и Оли МакБерни. Также за команду на правах аренды выступали Стефан Байчетич из "Ливерпуля" и Фабио Силва из "Вулверхэмптона".

Безвременная смерть Зебена Рамоса вызвала волну соболезнований по всему футбольному миру - в память о талантливом игроке, чья карьера и жизнь оборвались слишком рано.