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Впервые в Кыргызстане пройдет международное конное ралли Gallops

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан примет одно из самых престижных событий в мире спорта - международное конное ралли Gallops-2025, которое впервые пройдет в Центральной Азии. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в Нарынской области.

Соревнование состоится с 19 по 26 июля на высокогорном плато Сон-Куль, которое известно своей уникальной природой и живописными ландшафтами. Участники стартуют из села Кызарт (Джумгальский район) и за пять дней преодолеют более 200 километров верхом на лошадях, следуя по кольцевому маршруту вокруг озера.

Конное ралли Gallops строится по принципу командного взаимодействия, навигации и выносливости, напоминая знаменитое автоспортивное ралли "Париж - Дакар", но в конном формате. Это не только спортивное, но и культурное событие с участием наездников мирового уровня.

Gallops-2025 соберет около 100 участников из более чем 15 стран мира. Ожидается приезд известных актеров, представителей королевских династий, профессиональных спортсменов и медийных персон.

Ранее тур Gallops проводился в таких странах, как:

Оман (2014),

Марокко (2018),

Индия (2019),

Иордания (2021).

Проведение Gallops в Кыргызстане станет значимым шагом для развития туристического и спортивного потенциала страны, а также возможностью продемонстрировать миру красоту кыргызской природы и традиции конного искусства.


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URL: https://www.vb.kg/447553
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