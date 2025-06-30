Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.70 - 102.62

Джейк Пол победил Чавеса-младшего единогласным решением

164  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Американский боксёр и медийная звезда Джейк Пол уверенно вернулся на ринг, одержав победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом мира Хулио Сесаром Чавесом-младшим в рамках турнира Premiere Boxing Championship.

27-летний Пол контролировал ход поединка с самого начала, получив преимущество по очкам: 99–91, 98–92 и 97–93. Чавес-младший, который провёл лишь один бой за последние четыре года, выглядел неуверенно и не смог показать серьезного сопротивления.

Это был первый бой Пола после его скандальной победы над легендарным Майком Тайсоном в ноябре 2024 года. Хотя Пол рассчитывал на поединок с Саулем "Канело" Альваресом, договориться не удалось, и в итоге он встретился с соотечественником Чавесом-младшим.

Несмотря на попытку активизироваться в последних раундах и явное недовольство его знаменитого отца у ринга, Чавес не сумел изменить ход боя. Пол, напротив, сохранял хладнокровие и уверенно вел поединок, нанося более точные удары.

Хотя бой не изобиловал зрелищными моментами, выступление Пола подтвердило его прогресс как бойца и укрепило его статус в мире профессионального бокса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447554
Теги:
бокс, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  