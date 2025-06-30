Джейк Пол победил Чавеса-младшего единогласным решением

Американский боксёр и медийная звезда Джейк Пол уверенно вернулся на ринг, одержав победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом мира Хулио Сесаром Чавесом-младшим в рамках турнира Premiere Boxing Championship.

27-летний Пол контролировал ход поединка с самого начала, получив преимущество по очкам: 99–91, 98–92 и 97–93. Чавес-младший, который провёл лишь один бой за последние четыре года, выглядел неуверенно и не смог показать серьезного сопротивления.

Это был первый бой Пола после его скандальной победы над легендарным Майком Тайсоном в ноябре 2024 года. Хотя Пол рассчитывал на поединок с Саулем "Канело" Альваресом, договориться не удалось, и в итоге он встретился с соотечественником Чавесом-младшим.

Несмотря на попытку активизироваться в последних раундах и явное недовольство его знаменитого отца у ринга, Чавес не сумел изменить ход боя. Пол, напротив, сохранял хладнокровие и уверенно вел поединок, нанося более точные удары.

Хотя бой не изобиловал зрелищными моментами, выступление Пола подтвердило его прогресс как бойца и укрепило его статус в мире профессионального бокса.